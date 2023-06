Ex Westinghouse, in Circoscrizione 3 scoppia la rabbia di Essenon: "Vergogna"

Tensione al termine del Consiglio della Circoscrizione 3 dopo l'approvazione del parere favorevole al progetto di centro congressi e centro commerciale Esselunga nell'area ex Westinghouse dove è prevista la del parco Artiglieri della Montagna.

Gli attivisti del comitato Essenon, in particolare, hanno intonato il coro "vergogna" ed esposto striscioni contro l'ente decentrato: "Il PD - hanno commentato - non ascolta i cittadini, ma difende gli interessi dei privati. Quello dell'ex Westinghouse è un progetto scellerato di Fassino ed Esselunga: la classe politica non vuole salvaguardare l'ambiente, preferendo salvare la faccia ai grandi investitori. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare per difendere il parco".

La critica entra anche nel dettaglio delle condizioni proposte dalla Circoscrizione: "Si tratta - hanno aggiunto - di un'occasione persa per contrastare il consumo di suolo: 10mila metro quadrati non possono essere compensati da un giardinetto per bambini sul tetto di un supermercato. La verità è che non abbiamo più fiducia e siamo convinti che nemmeno queste richieste verranno soddisfatte, troveranno nuove scuse e nuove retoriche".