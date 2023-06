Teatro Regio, il maestro Stanislav Kochanovsky chiude questa sera la stagione dei Concerti

A seguire, Francesca da Rimini, fantasia sinfonica in mi minore op. 32 di Pëtr Il’ič Čajkovskij. Bruciante e impetuoso, il brano (eseguito in prima assoluta a Mosca nel 1877) suscitò le lodi di Milij Balakirev, solitamente molto scettico verso Čajkovskij, e lasciò invece un poco spiazzato Camille Saint-Saëns («nel più gentile degli uomini è scoppiata una tempesta»). La composizione nacque l’anno prima: Čajkovskij andò alla inaugurazione del teatro di Bayreuth e poté quindi assistere alla prima rappresentazione dell’Anello del Nibelungo di Wagner; per il viaggio in treno si era portato l’Inferno di Dante, e al ritorno le impressioni dell’ascolto fresco, che pure non gli era piaciuto, si mescolarono con la straordinaria suggestione del V Canto, spingendolo alla composizione di un vero e proprio poema sinfonico.

Il concerto si conclude con la Prima Sinfonia di Sergej Rachmaninov, un lavoro destinato a giocare un ruolo decisivo e tragico nella vita del suo autore. Quando si accinse a scriverlo, all’inizio del 1894, Rachmaninov aveva appena ventun anni, e dopo una giovinezza brillantissima di enfant prodige stava attraversando un momento critico: non aveva ancora superato il trauma della morte di Čajkovskij ed era reduce da una tournée interrotta prima del tempo per un disagio psicologico. La partitura fu completata alla fine del 1895 ed eseguita per la prima volta a San Pietroburgo nel marzo 1897. Aleksandr Glazunov però la diresse in modo disastroso; la stampa fu spietata e Cesar Kjuj, ormai decano dei critici e a suo tempo già implacabile verso Musorgskij, infierì così: se all’inferno ci fosse una sala da concerto, scrisse, la partitura sarebbe davvero perfetta, specie per descrivere le piaghe d’Egitto. Rachmaninov precipitò in una crisi depressiva da cui non si riprese mai del tutto, neanche dopo aver superato il blocco con la composizione del Concerto n. 2 per pianoforte, che gli diede una fama inossidabile. La sfortuna continuò ad accanirsi su questa composizione: la partitura infatti fu perduta e ricostruita sulla base delle parti staccate quando ormai l’autore era morto. Solo in tempi recenti si è tornati a riscoprirla e ad apprezzarla constatando persino – secondo alcuni musicologi –un livello superiore agli esiti delle sinfonie successive.