Piazza San Carlo, confermata la condanna a 18 mesi per Chiara Appendino [VIDEO]

La sentenza del processo d'appello è arrivata oggi ed ha confermato quella di primo grado: la deputata del Movimento 5 stelle ed ex sindaca di Torino è stata dunque giudicata colpevole di disastro, lesioni e omicidio colposi per quanto avvenuto durante la trasmissione della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid il 3 giugno 2017.

Assolto l'ex questore Angelo Sanna

Confermate le condanne a 18 mesi anche per l’ex capo di gabinetto Paolo Giordana e per l’ex presidente di Turismo Torino, Maurizio Montagnese. Assolto l’allora ex questore Angelo Sanna per non aver commesso il fatto. Tutti in primo grado erano stati giudicati con rito abbreviato.

Appendino: "Ricorreremo in Cassazione"

Delusione, come prevedibile, nell'espressione e nelle parole di Appendino dopo la lettura della sentenza: “La rispetto – ha commentato a caldo – ma anticipo che, una volta lette le motivazioni, ricorreremo in Cassazione, convinti di far valere le nostre tesi difensive. Nei processi mi sono sempre difesa a testa alta e senza timore e continuerò a fare così. La vicenda giudiziaria, però, non toglie nulla a quello che è stato un momento molto difficile per la città e la comunità torinese: lo dico da donna e rappresentante delle istituzioni”.

Chiappero: "Fiduciosi in una futura assoluzione"

Nonostante tutto, l'avvocato Luigi Chiappero pensa positivo: “Siamo contenti, perché la posizione del prefetto è stata archiviata, mentre il questore è stato assolto. Resta il sindaco che, come noto, rappresenta il vaso più debole quando c'è di mezzo lo stato. Tuttavia, la tendenza assolutoria verso chi ha governato la sicurezza del territorio ci lascia ben sperare e siamo convinti che porterà un vantaggio anche a tutti gli altri. Rispetto a un'operazione di questo tipo da parte di delinquenti, c'è spazio per dire che la responsabilità di questo disastro non è da attribuire nemmeno al sindaco”.

"Sono vicino alla mia amica e collega Chiara, che come sempre ha dato una lezione di stile affrontando questa dura prova, difendendosi nei processi e non Dai processi", ha dichiarato il parlamentare torinese del M5S Antonino Iaria. "Le sentenze si rispettano ma non si può non sottolineare che il ruolo del sindaco nel nostro paese è pieno di incertezze ed è sempre più complesso capire i confini giuridici delle responsabilità degli amministratori pubblici".

Vicinanza e solidarietà alla Appendino è stata espressa anche da Vittoria Baldino, vicecapogruppo del M5S a Montecitorio, oltre che dal presidente dell'Anci (e sindaco di Bari) Antonio Decaro.