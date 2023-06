Omicidio Fatima: condannato all’ergastolo Mohssine Azhar

Ergastolo per la morte della piccola Fatima. È la condanna della Corte d’Assise per Mohssine Azhar, il 35enne che il 22 gennaio 2022 aveva scaraventato già da un balcone di una palazzina di via Milano la bambina di 3 anni, figlia della sua compagna.

La sentenza è di omicidio volontario. L’uomo ha sempre sostenuto che si fosse trattato di un incidente e che la bambina gli sfuggì di mano mentre stavano giocando sul balcone.

La pm Valentina Sellarolì ha sempre sostenuto la volontarietà del gesto: “Per quanto la realtà sia brutta, va guardata in faccia. Quanto è successo può sembrare inaccettabile perché una cosa tanto turpe può farla solo un mostro, non una persona normale".