Una banconota per l'ecologia: la scuola Don Bosco al secondo posto del concorso nazionale di Banca Italia

Si è piazzata al secondo posto la Classe IIID della Scuola primaria Don Bosco di Torino al concorso nazionale "Inventa una banconota immaginaria" promosso dalla Banca d'Italia.

Una competizione resa ancora più impegnativa visto il record di partecipanti di quest'anno: ben 1144 scuole.

"I bimbi sono arrivati primi alla selezione regionale e interregionale - spiega la docente Loredana Cupi - e si sono classificati secondi nell'ultima fase meritandosi un premio di 4500 euro a supporto delle future attività didattiche."

La traccia del concorso di quest'anno era tutto dedicato all'ambiente e all'ecologia. "Il grande caldo, il grande freddo: le risorse della Terra non sono infinite". I bimbi della scuola torinese hanno scelto il tema "Il nostro contributo per combattere il cambiamento climatico".

La banconota realizzata aveva come messaggio “I am because we are". Per realizzarla si sono ispirati ai diversi progetti che hanno seguito durante l'anno, come il progetto proposto dall’ASL “Un miglio al giorno” o quello ‘Un albero per il futuro' che ha come obiettivo quello di creare un bosco diffuso di cui prendersi cura anche grazie ai Carabinieri della Biodiversità. "Queste sono alcune delle azioni che come classe stiamo perseguendo e che hanno ispirato in diversa misura la creazione del nostro bozzetto" aggiunge Cupi - All'interno ci sono delle isole virtuose interconnesse. Sulla destra alcuni bambini della classe sono intenti a conoscere e prendersi cura di piante e animali, compreso l’albero di Falcone arrivato quest’anno, mentre sulla destra una zolla di ghiaccio ospita degli animali che festeggiano la neve come risultato di ri-forestazioni e boschi diffusi".