Dal centro per migranti a Bussoleno agli alloggi nel Canavese per chi è sotto sfratto, 219 progetti Pnrr in Città Metropolitana

Corre il tempo sull'orologio del PNRR, che obbliga le pubbliche amministrazioni a terminare i lavori entro il 2026. E la Città Metropolitana sta rispettando il cronoprogramma: sono 219 i progetti finanziati, per un valore complessivo di 335 milioni di euro. Ed in alcuni casi gli interventi sono già partiti. Questa mattina il sindaco della Città metropolitana Stefano Lo Russo insieme al vicesindaco Jacopo Suppo, le consigliere delegate allo sviluppo economico Sonia Cambursano e ai diritti Valentina Cera, ha fatto il punto.

A Bussoleno polo di aggregazione

“Il 60% - ha spiegato Lo Russo - dei progetti finanziati dai fondi PNRR sul territorio metropolitano sono in fase esecutiva: un ottimo risultato”. Tra gli interventi che verranno realizzati grazie agli stanziamenti europei, a Bussoleno verrà riqualificato il polo di aggregazione per le associazioni con una spesa di 4 milioni di euro, indispensabile per Croce Rossa e Caritas che lavorano anche all’accoglienza dei migranti.

A Nichelino nuova ludoteca e scuola riqualificata

"A Nichelino - ha spiegato la consigliera metropolitana alle Politiche Sociali Valentina Cera - verrà creato un parco urbano inclusivo in via XXV Aprile: verrà costruita una nuova ludoteca, per un investimento di quattro milioni e mezzo di euro. Una struttura vicina ad una scuola che verrà riqualificata sempre con i fondi del Pnrr, per una spesa totale di 9 milioni di euro".

A Strambino e San Giorgio alloggi per chi è sotto sfratto

A Strambino e San Giorgio il progetto di housing social avrà una ricaduta su 21 Comuni del Canavese e servirà ad ospitare famiglie sotto sfratto. Ad Usseglio verranno spesi due milioni di euro per sistemare una porzione della Caserma Rocciamelone, dove verrà messo un hub polifunzionale di formazione sui lavori di montagna, ma anche di inclusione per i disabili.

Le scuole

Nello specifico Città Metropolitana sarà il soggetto attuatore di 86 interventi, per un totale complessivo di 111 milioni di euro: gli interventi spaziano all'efficienza energetica al potenziamento del sistema scolastico. E proprio su quest'ultimo capitolo, con 66 cantiere, rappresenta la parte più corposa.

Sono previsti lavori di riqualificazione delle palestre, messa in sicurezza delle scuole e la realizzazione del piano triennale di edilizia scolastica.