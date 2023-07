Piazza Rivoli, al via i cantieri alla rotonda: tre mesi di disagi, si parte da corso Francia

Sono iniziati oggi, come previsto, i lavori per la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali e ciclabili in piazza Rivoli.

Tre mesi di lavori

Gli operai si sono presentati alle 9 del mattino, portando transenne e chiudendo una corsia di corso Francia, nel lato vicino alla Tesoriera. I lavori andranno avanti per 90 giorni: per gli automobilisti previsti tre mesi di disagi.

I lavori permetteranno di realizzare passaggi pedonali rialzati e di costruire banchine per rallentare la velocità dei veicoli in ingresso e uscita rotonda.

Disagi per la circolazione

Con l’espandersi del cantiere, il traffico verrà indirizzato il più possibile sul controviale. E’ inoltre prevista una sola corsia e l'istituzione del doppio senso di marcia sulla carreggiata.

Il costo dell’intervento è di 187.000 euro.