A Rivoli, la rievocazione storica "C'era una volta un re" torna dopo 13 anni

Rivivere Rivoli con le atmosfere del 1730 tra balli, canti, eventi e spettacoli. Il 9 e 10 settembre la città ospita un ricco evento che vuole celebrare “C’era una volta un Re”, ossia la storica rievocazione cittadina a 27 anni dalla sua prima edizione, una delle più rinomate del Piemonte, che si è svolta con grande successo fino al 2010.

Vista l’impossibilità di festeggiare l’anniversario dei 25 anni che coincideva con le incertezze del periodo pandemico, si è deciso di regalare alla città una due giorni coinvolgente – ispirandosi a quella rievocazione storica così unica - il prossimo settembre. L’appuntamento si inserisce nel già ricco calendario di eventi della città di Rivoli che con “C’era... C'era una volta un Re” vuole portare visitatori e turisti all’ombra del Castello, tornando indietro nel tempo, con cortei, sfilate, mostre e spettacoli teatrali. La manifestazione sarà inaugurata sabato 9 settembre alle 17,30 e nella giornata di domenica prevede eventi e spettacoli dalle 9,30 del mattino fino a tarda sera.

Per due giorni il centro storico cittadino, tra piazza Garibaldi e il Castello, sarà quindi teatro di numerose attività, che culmineranno la sera di domenica 10 settembre nella rappresentazione della vita e dell’abdicazione di Vittorio Amedeo II.

La storia di Rivoli è infatti legata a quella del suo castello, testimone delle vicende di casa Savoia e in particolare di uno dei suoi più importanti protagonisti, Vittorio Amedeo II che il 3 settembre 1730, proprio tra le mura del castello di Rivoli celebrò solennemente l’abdicazione in favore del figlio Carlo Emanuele III. In quasi mezzo secolo di regno la città di Rivoli fu testimone dei fasti della corte, cornice perfetta di importanti fatti storici e politici che saranno ricordati durante la rievocazione.

“Siamo davvero felici di celebrare questo anniversario grazie anche al prezioso lavoro dei gruppi storici e alla passione di tante persone - afferma il Vice Sindaco e Assessore al Turismo di Rivoli Laura Adduce -. Sarà un momento suggestivo, divertente e pieno di allegria per vivere al meglio Rivoli e il suo Castello, immergendosi nelle atmosfere di un tempo”.