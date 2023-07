Piazza Carducci, si intravede la luce: a settembre gli interventi di Iren

Il caro materiale a inizio anno aveva fatto slittare il progetto della rotondetta per i ciclisti, ma alcuni problemi erano sorti anche per quanto riguarda il verde, la carenza di panchine e soprattutto per le macerie accumulate dagli interventi dell'Iren.

Oggi forse si intravede la luce per quanto riguarda la rimozione di tali macerie e la sistemazione del marciapiede lato Oviesse. Durante la II Commissione in Comune infatti Iren ha annunciato che a settembre dovrebbe concludere i lavori per sistemare l’area. Un intervento reso necessario dopo la manomissione sul teleriscaldamento avvenuta già due anni e mezzo fa.

A settembre gli interventi da parte di Iren

A confermare l’annuncio di Iren anche i tecnici degli Uffici comunali. "Dopo alcuni sopralluoghi tra città e Iren, il 4 luglio sono stati definiti gli aspetti che mancavano per sistemare definitivamente l’area pedonale".

L'ottimismo del presidente della 8 Miano

“Dagli ultimi sopralluoghi fatti tra giugno e luglio - ha spiegato il presidente della Circoscrizione 8, Massimiliano Miano - si è partiti da un ripristino dello stato dei luoghi da parte di Iren, cioè la sistemazione dell’aiuola e del carico e scarico. La novità è che si è passati da un intervento che si aggirava sugli 8 mila euro, a uno da circa 28 mila: nel controviale infatti sarà realizzato un attraversamento pedonale rialzato, ci sarà la sistemazione della banchina spartitraffico che separa la carreggiata e il parcheggio sul fronte Oviesse, la sistemazione del verde sulla stessa banchina e la realizzazione di due caditoie per raccogliere le acque (evitando così che si formi una pozzanghera pericolosa durante i giorni di pioggia, ndr)".

“Abbiamo risolto le questioni progettuali, siamo pronti alla realizzazione dell’intervento con la sistemazione di fronte all’Oviesse e l’attraversamento pedonale” ha confermato Enrico Basso di Iren.

La ciclabile

Ci sono alcune tempistiche anche per quanto riguarda la pista ciclabile di via Nizza che si interrompe all’altezza dell’attraversamento pedonale.

“Il progetto esecutivo è in corso di definizione e di chiusura, i lavori sono previsti nel corso del 2024” confermano dagli Uffici.

Il verde

Per quanto riguarda il verde, altro tasto dolente, più volte oggetto di polemica da parte dei cittadini: “Si tratta di andare a sostituire gli alberi che non hanno attecchito - ha ribadito Miano - sono in garanzia, saranno sostituiti nel prossimo autunno. La Circoscrizione 8 farà inoltre l’inerbimento delle aiuole perché la semina non è andata a buon fine per colpa dei piccioni che hanno beccato i semi”.

“I cittadini c'è da dire che non hanno un occhio di riguardo per il bene collettivo - ha tuttavia aggiunto il presidente - perché le aiuole sono scavate dai cani che sono portati lì a passeggiare. Così ce le troviamo a macchia di leopardo”.

Il malumore dei cittadini

“È stata una bella idea quella di riqualificare piazza Carducci. Il problema è che questa piazza non è venuta tanto bella, ma al di là di questo, ci sono stati ritardi considerevoli e la gente ora è arrabbiata. Occorre procedere con i lavori” ha commentato Angelo Ragnini del Comitato spontaneo di cittadini.