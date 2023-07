Parco Rubbertex, piccoli passi verso la riqualificazione: le discariche abusive rimangono un problema

Il parco Rubbertex, in via Veronesi

Canestri rubati, panchine rotte e muri imbrattati. Era questa, fino a pochi giorni fa, la situazione del parco Rubbertex, a Torino. Realizzato 15 anni fa, il parco ha atteso fino all’anno scorso lavori di manutenzione poi finalmente eseguiti, ma la situazione non è ancora stata risolta del tutto. E tanto rimane da fare.

Era stato il consigliere comunale Enzo Liardo di Fratelli d'Italia a presentare una mozione per denunciare il degrado del parco di via Veronesi. Oggi il Comune è ritornato sul posto, per verificare lo stato dell’arte dei lavori svolti. "Per fortuna la situazione è migliorata. Grazie alla costanza portata avanti nel presentare mozioni sulle criticità del parco l'area sembra quasi riqualificata - ha dichiarato Liardo -. Ci sono stati dei cambiamenti, ma è ancora molto il lavoro da fare".

Tra i lavori eseguiti dalla Circoscrizione 5 e dal Comune su questa zona, come il taglio degli alberi secchi che non rendevano sicura l'area, o come le ringhiere del campo da calcio prima quasi inesistenti rispetto ad oggi.

Ancora molti sono però i lavori da fare: si va dalla messa in sicurezza della pista da skateboard ai problemi legati alle discariche abusive. Al fondo del parco, di fianco all'ex fabbrica della Rubbertex, si trovano cumuli di immondizia e un continuo via vai di furgoni che scaricano abusivamente rifiuti. Per risolvere il problema la Circoscrizione 5 insieme al Comune di Torino ha deciso di creare una collaborazione con Amiat.