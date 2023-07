Bocciofila via Nizza, c'è la sanatoria per i lavori. Ruffin: "Riapertura non prima del 2024!

La sanatoria dal Comune per il progetto di riqualifica della bocciofila di via Ventimiglia è arrivata. Ad annunciarlo è lo stesso Matteo Ruffin dell'associazione sportiva, Asd Sport 4 friends, vincitrice del bando, che è subentrata ad aprile 2022: “Ora dobbiamo creare il progetto esecutivo e proporlo per approvazione”.

La riapertura degli spazi era prevista per agosto 2023, ma per l’allungarsi delle procedure burocratiche è slittata. Ora grazie a quest’ultima documentazione si potranno avviare i lavori che si aggiungono a quelli già conclusi sulla tettoia.

Costo totale del progetto per l'associazione, 550 mila euro, necessari per la ristrutturazione dell'impianto che sarà dotato dei due campi da bocce insieme ad altri servizi.

"Rispetto al 2021 oggi ci sono nuovi costi, quindi adesso dobbiamo rivalutare il progetto iniziale - spiegava Ruffin che comunque conferma la riapertura non prima dell’anno prossimo.