Vanchiglietta pensa già a dopo l'estate, aperte le iscrizioni per la festa di via di corso Belgio

Corso Belgio si prepara alla festa di via prevista in autunno

Quando manca più di un mese alla fine dell'estate, il quartiere Vanchiglietta si appresta già a pensare a cosa fare il prossimo autunno: uno degli appuntamenti più attesi è sicuramente quello con la festa di via di Corso Belgio: a proposito, sono state già aperte le iscrizioni.

Come iscriversi

L'invito è rivolto alle associazioni culturali, sociali, sportive e ambientaliste, le quali dovranno inviare la propria adesione gratuita entro lunedì 11 settembre 2023 indicando il nome dell'organizzazione, un recapito telefonico, la tipologia di attività che si vuole svolgere durante l''evento, la metratura del proprio stand e altre eventuali necessità e richieste. La domanda dovrà prevenire via e-mail all'indirizzo federviepiemonte@gmail.com.



La festa di corso Belgio

La festa di via di corso Belgio si svolge due volte all'anno con il tratto da corso Tortona al ponte Sassi interamente chiuso al traffico e, nelle sue edizioni più recenti, oltre alle tradizionali bancarelle commerciali e ai negozi aperti ha proposto diverse attività di animazione e spettacoli; l'ultima ad arrivare, in ordine cronologico, è stata la “biciclettata” per le vie del quartiere.