Più di 50 titoli per la nuova stagione del Teatro Ragazzi, dedicata ai "Linguaggi futuri"

Si chiama "Linguaggi futuri" e presenta una ricca programmazione dedicata al divertimento e all'intrattenimento di famiglie, giovani e scuole: stiamo parlando della nuova stagione della Casa del Teatro TRG.

In cartellone più di 50 titoli pensati per le diverse fasce d’età, di cui 17 produzioni e coproduzioni e due importanti festival come "Incanti", rassegna internazionale di teatro di figura, e "Giocateatro", festival di teatro per le Nuove Generazioni. Senza dimenticare che la rassegna "Spettacoli d'estate", che a luglio ha registrato un ottimo riscontro di pubblico, riprenderà nei primi weekend di settembre.

"Il titolo della nuova stagione", dichiara il direttore artistico Emiliano Bronzino, "valorizza l'importanza del linguaggio come strumento di comprensione e come capacità di comunicare. Quello virtuale, sonoro, quello del mito o della natura affiancano le nuove generazioni nella costruzione del loro futuro. Gli spettacoli che proponiamo sono una finestra aperta sul mondo che viviamo, per offrire al nostro pubblico occasioni di conoscenza, crescita, gioco e divertimento".

Prima dell'avvio della Stagione, la Casa del Teatro ospiterà - dall’1 al 15 ottobre - la trentesima edizione di INCANTI, la rassegna internazionale di teatro di figura. Il tema di questa edizione, "Tra sogno e utopia", affronta, in particolare, la meravigliosa figura creata da Cervantes, Don Chisciotte, che offre una profonda riflessione su utopia, sogno, realtà e finzione. Molteplici i linguaggi utilizzati: ombre, marionette, oggetti, pupi e burattini, teatro visuale e nuove tecnologie, avanguardia e tradizione, per riflettere sul mondo contemporaneo e portare davanti al pubblico narrative e prospettive che toccano le emozioni umane.

INFO Fondazione TRG CASA del TEATRO RAGAZZI e GIOVANI Corso Galileo Ferraris 266, Torino - Tel. 011/19740280 - 389/2064590 biglietteria@casateatroragazzi.it www.casateatroragazzi.it