A Bardonecchia si lavora senza soste. Inagibile il commissariato, la Polizia riorganizza gli uffici messi a disposizione dal Comune

Mentre prosegue incessante il lavoro di Vigili del fuoco e soccorritori per cercare di riportare sotto controllo la situazione, con la Pro loco in prima fila per fornire il suo contributo, a quasi una settimana dallo tsunami di fango e detriti che ha travolto Bardonecchia, restano ancora disagi e disservizi.

La Polizia si riorganizza in nuovi spazi

Alla luce dell’attuale non fruibilità dei locali che ospitano il Commissariato di Polizia di Bardonecchia, ed in attesa delle necessarie verifiche che potranno essere svolte solo dopo il prezioso e incessante contributo dei Vigili del Fuoco che stanno terminando la messa in sicurezza dell’area, la Polizia di Stato può riprendere la normale attività grazie all’intervento della Sindaca Chiara Rossetti che ha messo a disposizione alcuni locali, all’interno del Centro Congressi - Palazzo delle Feste, consentendo così di riorganizzare la ripartenza del Commissariato.

Nei locali sono in corso attività volte a ripristinare le postazioni di lavoro che saranno allestite utilizzando il materiale recuperato dal Commissariato: in una stanza sorgerà il centralino,il cui numero 0122909411 rimarrà invariato, il corpo di guardia; in un’altra la sezione amministrativa e sociale dedicata all’acquisizione e alla lavorazione delle istanze presentate dalla cittadinanza. Un ultimo locale sarà invece dedicato allo svolgimento di attività di polizia giudiziaria.

Dal 28 agosto si punta a ricevere i prenotati

La prossima settimana continuerà l’attività di consegna dei titoli di viaggio in giacenza presso la struttura del Commissariato, mentre a partire da lunedì 28 agosto sarà possibile, per i prenotati e per le urgenze documentate, presentare istanza per il rilascio del documento di espatrio presso la nuova sede temporanea del Commissariato di Bardonecchia.

Si rammenta che fino a tale data tutti i prenotati per la presentazione dell’istanza volta al rilascio del passaporto, o con urgenza documentata, potranno recarsi a Torino, presso l’Ufficio Passaporti centrale di Piazza Cesare Augusto 5 nei seguenti orari: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 13; martedì dalle 15 alle 18; giovedì dalle 15 alle 18.

Attivata a breve un'unità mobile

Nei prossimi giorni, all’esterno del Centro Congressi - Palazzo delle Feste, verrà attivata anche un’unità mobile della Polizia di Stato che sarà dedicata specificatamente alla ricezione delle denunce e al rilascio delle informazioni al pubblico. È opportuno ricordare che, nonostante l’esondazione del fiume che ha coinvolto la struttura del Commissariato, le pattuglie della Polizia di Stato non hanno mai interrotto la loro attività di controllo del territorio cittadino che persiste ininterrottamente nell’arco delle 24 ore.

La postazione dei carabinieri al Palazzo delle Feste

Per chi avesse necessità di presentare la segnalazione dei danni subiti, a causa dell'esondazione del torrente Frejus del 13 agosto scorso, è possibile farlo anche presso il Palazzo delle Feste, dove è presente un'apposita postazione dei Carabinieri, con orario dalle 8.30 alle 13.

In caso di difficoltà di mobilità, si può chiamare il numero 0122/99032 , per organizzare un appuntamento presso il proprio domicilio per fare la segnalazione danno, che sarà raccolta da una pattuglia dell'Arma. Un lavoro ininterrotto da lunedì anche per l'Ufficio turistico al Palazzo delle Feste per rispondere alle richieste e necessità di residenti e turisti. Dagli orari dello navette, alle informazioni riguardo i danni subiti nell'esondazione del torrente Frejus, alla richiesta di notizie sugli appuntamenti culturali o sulle passeggiate nella Conca di Bardonecchia, ad una semplice rassicurazione.

Chiuso nuovamente il forte di Bramafam

Il 17 agosto, nonostante tutti i problemi con cui Bardonecchia e i territori limitrofi hanno dovuto fare i conti, il forte di Bramafam aveva nuovamente riaperto, registrando quasi 300 visitatori in due giorni, ma da oggi i tecnici dell’Anas hanno comunicato che la statale 35 veniva nuovamente chiusa al transito a monte di Royeres, con il sottopasso stradale di Rocca Tagliata sbarrato con dei blocchi di cemento new jersey, a seguito di un’ordinanza comunale in tema di sicurezza. Ed ecco quindi scattare un nuovo stop per il museo.

La strada statale 35 è stata resa parte integrante del cantiere per agevolare il trasporto del materiale sino alla discarica del Geneys, di conseguenza l'ordinanza avrà effetto sino al completamento degli interventi di sgombero. I gestori di Forte Bramafam sperano che il tempo di questa nuova chiusura sia il più breve possibile, ma per intanto sono costretti a rinviare l'appuntamento con turisti e visitatori. Mentre Bardonecchia prova a ripartire, malgrado difficoltà e problemi.