A Torino arrivano i corsi per fioristi di Fiorito Academy

Fiorito, brand italiano dedicato al mondo del fiore, ha istituito una realtà formativa, Fiorito Academy, dove poter intraprendere un percorso didattico completo sull’arte floreale grazie a tre corsi a livelli progressivi.

I workshop si terranno a Torino a partire da ottobre presso il Mercato Ingrosso Fiori (in Via Massari 187) e saranno strutturati con una formazione adatta a tutti, dagli appassionati agli aspiranti fioristi, e rivolta anche a chi non ha alcuna esperienza in merito.

Il docente dei corsi sarà David Zonta, floral designer con esperienza di coaching in tutta Italia la cui competenza a trecentosessanta gradi nel settore l’ha portato anche a instaurare collaborazioni con Repubblica attraverso rubriche dedicate al mondo del Verde.

Per ogni informazione o per iscriversi si può visitare il sito www.fioritoacademy.it oppure incontrare lo staff negli Info Point di Fiorito Academy previsti sempre presso il Mercato Fiori (area uffici), in Via Massari 187 a Torino in queste date:

mercoledì 23/08 dalle 11 alle 12

mercoledì 30/08 dalle 11 alle 12

mercoledì 06/09 dalle 11 alle 12

FIORITO ACADEMY

Tel. 0171-66650 (attivo anche via chat Whatsapp)

Sito www.fioritoacademy.it

Pagina Facebook: www.facebook.com/fioritoacademy