Da domani a Torino tornano Ztl centrale e strisce blu, niente più parcheggi gratis

Passato il ferragosto, in questo weekend per molti torinesi è già tempo di fare ritorno in città per la ripresa del lavoro. E, quasi a testimoniare che (per molti) le vacanze sono finite, da domani, lunedì 21 agosto, tornano la sosta a pagamento e le strisce blu, che erano state sospese nelle due settimane centrali del mese.

Tornano le strisce blu e la Ztl centrale

Terminato, quindi, lo stop all’obbligo di ticket, non si potrà più lasciare la propria vettura gratuitamente. Gli abbonamenti acquistati per il mese di settembre saranno validi già a partire dal 21 agosto. Insieme al ritorno delle strisce blu, ecco di nuovo attiva anche la Ztl Centrale, che era stata sospesa in queste ultime due settimane.

Complice la presenza di meno passeggeri, Gtt ha scelto di ridurre i servizi e fino al 27 agosto saranno sospese le linee feriali 12, 17/, 20, 21 (dal 7 al 25 agosto), 36N Rivoli-Alpignano, 40, 45/, 52, 53, 58, 66, 72/, 77, 78, 83, 84, SE2, Linea 1 di Nichelino, Linea 2 di Rivalta, Linea 2 Chieri (fino al 26 agosto). Sempre nello stesso periodo stop per la linea Star 1 e 6.

Ancora Stop ai bus per Stellantis e CNH-FPT

Cambio di percorso anche per il 46 navetta, che coprirà il tratto Parcheggio Stura-Villaretto. E complice le ferie, si fermano da lunedì fino al 27 agosto i mezzi che portano gli operai nei poli industriali. Non saranno dunque operative le linee speciali 90-91-92-93b-94-95-95b-96-97-98-99 per gli stabilimenti Stellantis Mirafiori. Fermi nei depositi dal 7 al 20 agosto anche le linee 22-24-25 per CNH-FPT Industrial.

Percorsi festivi

Fino al 26 agosto le linee 11 (da Venaria a corso Tazzoli), 27 (via Anglesio a corso Bolzano), 33 (da Collegno a piazzale Adua), 54 e 67 (da Moncalieri a via Scajola) effettueranno il percorso festivo che consentirà, in molti casi, di coprire in parte o integralmente il percorso delle linee feriali non gestite.