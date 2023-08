Moncalieri, cadono calcinacci dal tetto di un edificio: ordinanza del Comune per la messa in sicurezza

Moncalieri, cadono calcinacci dal tetto di un edificio: ordinanza per la messa in sicurezza

Di fronte al rischio di un crollo improvviso, dopo le segnalazioni di caduta di calcinacci e parti del tetto, il Comune di Moncalieri ha deciso di non perdere tempo, con un'ordinanza del sindaco Paolo Montagna che chiede l'immediata messa in sicurezza dell'edificio.

20 giorni per la messa in sicurezza

Preoccupano le condizioni dello stabile sito in vicolo Del Forno 7, in Borgata Barauda, le lamentele di alcuni residenti hanno convinto l'Amministrazione ad intervenire, prima che accada l'irreparabile o si debbano avere poi feriti o conseguenze gravi: così, dopo il sopralluogo della Polizia locale che ha evidenziato situazioni di criticità, ai proprietari sono stati concessi 20 giorni per la messa in sicurezza dell'edificio. Per la serie, meglio prevenire che curare (e contare i danni).