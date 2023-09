A Moncalieri tutto pronto per la nuova edizione di Ritmika: il via il 6 settembre con i Santi Francesi

A Moncalieri è iniziato il conto alla rovescia per il via dell'edizione 2023 di Ritmika, l'appuntamento musicale pensato per i giovani (e non solo) ritornato nel 2021 con una formula rinnovata, dopo alcuni anni di stop.

La prima giornata Open

Mercoledì 6 settembre la prima giornata sarà OPEN: a ingresso libero e dedicata ai Moncalieresi. Dalle 17 alle 24 il PalaExpo (ex Foro Boario) sarà aperto a tutti per la prima data della 27° edizione di Ritmika. Il programma della giornata: Si parte sull’OPEN STAGE alle 17.00 con l’orchestra di tamburi Batti E Ribatti, diretta dal Maestro Gianluca Fuiano, seguiti alle 17.45 dai giovani Summer Syndrome da Tagliaferro, per proseguire alle 18.30 con i Weshcana, band formata da studenti del Pininfarina.

Il via coi Santi Francesi

Si passa poi dalla tribute band dei Queen, i Lover Boys, che si esibiranno alle 19.15 e, alle 20.00, spazio agli anni ‘80 con gli Enigma. A chiudere l’OPEN STAGE alle 20.45 il cantautore Stefano Casetta, già ospite di Fuori Campo. Il MAIN STAGE si aprirà alle 21.30 con Giovanni Ti Amo per proseguire con gli ospiti speciali della serata, i Santi Francesi, vincitori dell’ultima edizione di X Factor.

Oltre agli artisti sul palco ci saranno altri protagonisti a Ritmika OPEN: il charity partner DONNATEA, con una raccolta fondi per l’acquisto di un sistema refrigerante per donne in trattamento chemioterapico, i Massive Wave, la Web Radio di Moncalieri, con interviste e quiz interattivi; Fondazione UCI e Cirko Vertigo presenti con un laboratorio di circo in cui si potrà mettere alla prova le proprie abilità di giocoleria ed equilibrismo e vincere biglietti omaggio per gli spettacoli di NICE, il festival di circo che si terrà a fine settembre al PalaExpo.

Spazi di relax attendono il pubblico nel WELLNESS & GREEN CORNER: un’area lounge in cui dedicare qualche minuto a se stessi, un angolo dove parlare, ascoltare, farsi coccolare e in cui scoprire cosa Moncalieri offre per il benessere. “Ritmika 2023 inizia all’insegna della musica, ma non solo” spiega l’Assessore alle Politiche per i Giovani Davide Guida: “quest’anno oltre agli artisti sul palco principale, i protagonisti saranno tanti musicisti moncalieresi, le associazioni locali e i ragazzi dello staff che renderanno Ritmika un’esperienza unica”.

Da Paola & Chiara alla Michielin

Ritmika prosegue giovedì 7 settembre con Paola & Chiara, il duo dance più iconico e conosciuto della musica italiana; i Planet Funk, una delle band più importanti del panorama elettro-dance italiano e internazionale; gran finale con protagonista Francesca Michielin, una delle artiste più complete ed interessanti del panorama musicale attuale.

Chiuderà il concerto e la 27esima edizione di Ritmika, Mobrici, ex frontman e compositore dei Canova. Alternandosi tra chitarra e piano e con una scaletta che spazia da canzoni più intime a brani vivaci di denuncia sociale, Mobrici, dopo due date sold out a Roma e Milano e l’uscita del secondo album da solista Gli anni di Cristo, dà vita a un set che va ben oltre la semplice esibizione musicale.

L’apertura dell’area concerti nei giorni 7, 8 e 9 settembre sarà alle ore 18. Per tutte le info: www.ritmika.it