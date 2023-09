Borgo Filadelfia piange Anna Maria, la storica merciaia di via Rosario di Santa Fè

Si sono celebrati oggi i funerali di Anna Maria Rosolen, la storica merciaia (vendeva anche maglieria e prodotti simili) di Borgo Filadelfia. E' morta all'età di 80 anni, lasciando il marito Paolo, il figlio Francesco e molti nipoti.



Un decesso che ha colpito molto la comunità che vive nel quartiere che prende il nome dallo stadio del Grande Torino. Il suo negozio, infatti, si trova in via Rosario di Santa Fè ed è contraddistinto da una grande insegna con il suo nome, "Anna", a pochi passi da piazza Galimberti (uno dei polmoni verdi della zona) ed è sempre stato un riferimento per tutte le famiglie e i residenti della zona.



Un mestiere antico il suo, un'attività commerciale che ormai trova pochi interpreti, non solo a Torino. La cerimonia funebre si è tenuta a Santena, presso la chiesa parocchiale.