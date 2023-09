Il grande cuore dei torinesi, in via Traves arrivano le donazioni per i migranti: “Hanno bisogno di scarpe, pantaloni e felpe”

Undici e mezza di mattina, in via Traves si serve la colazione. Il via vai di migranti che prendono il tè caldo è continuo. Un furgone si affaccia sul piazzale, si ferma. Dal mezzo scendono due uomini: trasportano due sacchi neri, enormi. Dentro ci sono coperte, vestiti.

Un'immagine che vale più di mille parole. Perché è grande il cuore dei torinesi, di chi ha deciso di dare una mano non solo ai clandestini che stazionano temporaneamente alle Vallette, ma anche ai volontari che se ne devono prendere cura.

"Non è il primo che arriva, anzi. Riceviamo un sacco di materiale: il quartiere e non solo (l’ultima persona che ha portato qualcosa arrivava da Venaria) ha capito che sono i migranti a vivere in una condizione di estrema fragilità e se ne prendono cura", fanno sapere dalla Croce Rossa. Non scontato in un quartiere povero, dove la destra ha vinto le ultime elezioni.

"Chi è favorevole ci aiuta, ma anche chi è contro l’immigrazione non è mai venuto a protestare o a fare teatrini qui".

Ma di cosa hanno bisogno i migranti che si trovano in via Traves? In prevalenza di "pantaloni e scarpe: molti arrivano qui con le ciabatte". "E poi felpe, giacche, tute. Insomma, abbigliamento da uomo” fanno sapere. In tanti hanno donato indumenti femminili o per bambini, ma quelli ormai non mancano. "Siamo colpiti, i torinesi hanno dimostrato di avere un cuore grande".