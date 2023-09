La pioggia si abbatte su via Traves: i migranti si rifugiano in tende su brandine

Migranti sotto la pioggia in via Traves

Hanno passato tutti una notte all’asciutto, ma non è stato facile garantire condizioni dignitose ai migranti che ieri sera hanno dormito in via Traves, presso il centro di primissima accoglienza della Croce Rossa.

La bomba d’acqua di ieri sera, proseguita nella notte, ha messo a dura prova la resistenza psicofisica non solo degli ospiti, ma anche dei volontari che hanno fatto l’impossibile per non lasciare le persone per terra, in mezzo all’acqua.

“Abbiamo corso fino alle 3, è stata una notte difficile. Però tutti hanno dormito all’asciutto, nei container o nelle tende appoggiate su grandine. Erano felicissimi” racconta Manlio Nochi, responsabile del centro di via Traves.

Un centro al collasso, con il maltempo che evidenzia tutte le criticità legate a una struttura esposta e non coperta. Quindi non idonea a tenere 500 persone al suo interno.