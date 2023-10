“Just for joy”: il 17° Festival del Teatro di Strada riempie Borgo Dora di felicità

“Just for joy”: un nome che riassume in tre parole tutto il significato di una rassegna in grado di riempire Borgo Dora di felicità. Sì, perché durante questo fine settimana lo storico quartiere di Torino sta ospitando la 17° edizione del Festival del Teatro di Strada, organizzato dalla CITA Cooperativa Italiana Artisti.

Gli artisti

Il Festival, iniziato venerdì, ha portato tra le vie del Balon diversi spettacoli con decine di artisti tra musicisti, clown, acrobati, equilibristi, giocolieri, ballerini, mimi, e attori. La lista ha incluso De Rama en Rama, DJ Bolita, DISabilità DIStrada, Teatro nelle Foglie, Lyapunov, Piero Ricciardi, DuoFlosh, Jessica Da Rodda, Anna McCarthy, Collettivo 6tu, Circolabile e Peppino e Fedele. Dopo le 6 anteprime andate in scena nei primi 3 weekend di settembre, venerdì 29 si è svolta la serata inaugurale con due dj set e un concerto, mentre il resto del calendario si sta sviluppando tra sabato e domenica.

Il pubblico

Just for Joy è anche un grande successo di pubblico: sono state decine se non centinaia, infatti, le persone che tra venerdì e sabato hanno assistito agli spettacoli tra il Giardino Pellegrino, piazza Borgo Dora, via Borgo Dora e piazza della Repubblica. Oggi ultimo giorno di festival, il programma è disponibile qui: https://justforjoy.it/programma-2023/.