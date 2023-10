Droga, risse e degrado in Barriera di Milano, Lo Russo al Governo: "Servono più forze dell'ordine"

Il Governo Meloni intervenga per riportare la sicurezza in Barriera di Milano. E’ questa la richiesta che arriva dal sindaco di Stefano Lo Russo, nel giorno in cui il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta a Torino per “L’Italia delle Regioni”. La scorsa settimana i residenti del quartiere della zona nord del capoluogo hanno dato vita ad un presidio davanti al Comune per dire stop al degrado e chiedere più controlli delle forze dell’ordine.

Lo Russo: "I cittadini hanno ragione"

Un tema su cui è tornato oggi il primo cittadino, intervenendo ai microfoni di Radio JukeBox. “I cittadini – ha commentato il primo cittadino - hanno ragione: ci sono delle zone della città in cui è davvero complicato in questo momento anche fare cose banali come uscire per strada, oltre una certa ora, senza venire importunati”.

"Più forze dell'ordine"

“Spero davvero che il ministero dell'Interno – ha aggiunto - implementi le forze dell'ordine, per un controllo capillare del territorio". "Faccio mie le istanze dei cittadini e le porto al governo perché possa intervenire in maniera decisa" ha concluso il primo cittadino.

Garcea (FI): "Meloni si occupi di Barriera"

A sottoscrivere l’appello anche il vicecapogruppo comunale di Forza Italia Domenico Garcea, che in questi anni ha denunciato più volte lo stato di degrado di Barriera di Milano e del giardino pubblico di via Montanaro. “Ogni giorno qui – spiega l’esponente azzurro - va in scena l’indecenza infinita dello spaccio di stupefacenti a cielo aperto”. E Garcea lancia anche lui un appello al Premier Meloni ad occuparsi “in prima persona del problema, con ogni forma e mezzo, anche attraverso uno stanziamento finanziario straordinario”.