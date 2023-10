A bordo del tram 4 senza biglietto: multe ai passeggeri per oltre 6mila euro

Maxi controllo congiunto di Polizia, nella notte tra venerdì e sabato, nella zona di Porta Nuova/via Sacchi e vie limitrofe. In totale sono stati ispezionati dieci esercizi pubblici: per un negoziante è scattata, da parte dei Carabinieri, una multa da duemila euro.

Multe per oltre 6mila euro

Sono stati effettuati diversi controlli a bordo dei tram della linea 4 su via Sacchi, per contrastare episodi di microcriminalità e aggressioni agli autisti. Le vetture controllate sono state 13, per quasi 400 passeggeri: di questi 87 sono stati sanzionati per mancanza del biglietto. Il totale delle multe è di oltre 6000 €.

La droga nel marsupio

La Polizia di Stato e la Finanza hanno arrestato un passeggero per detenzione di droga ai fini di spaccio. L’uomo è stato segnalato a bordo del tram 4 dal cane Iron dell’unità cinofila. Il 37enne nigeriano aveva con sé, dentro un marsupio, 11 sigarette artigianali contenenti marijuana e 70 palline contenenti cocaina ed hashish, per un peso complessivo di 71 grammi.



37enne in manette per spaccio

Le forze dell'ordine hanno poi effettuato un ispezione alla casa dell'uomo, trovando: sigarette di marijuana, ovuli di cocaina e 14 panetti di hashish nascosti nella camera da letto, per un peso di circa 1400 grammi, oltre alla cifra di oltre 2000 € in contanti. Il 37enne è finito in manette per spaccio. Un marocchino, dopo gli accertamenti in Questura, è stato espulso.