Franco, il bidello-eroe che ha salvato la studentessa che si è lanciata nel vuoto: "Ho fatto un gesto da papà"

Franco Rotunno, è questo il nome dell'eroe astigiano che ieri ha rischiato la propria incolumità per salvare una ragazza che ha tentato di buttarsi da 7 metri e passa dal secondo piano.

Ci racconta cosa è successo esattamente ieri mattina?

Una delle insegnanti di motoria era in procinto di entrare a scuola e alzando gli occhi ha visto questa ragazza che era già uscita dalla finestra, fortunatamente ragazzi e insegnante dell'aula sono riusciti a trattenerla. Nel frattempo ho visto l'agitazione della professoressa e sono uscito, guardando il lato che guardava lei ho visto la ragazza che penzolava dalla finestra. Mi son messo sotto di lei per vedere cosa si riusciva a fare per rimetterla dentro, lei faceva di tutto per lasciarsi andare. Io sono riuscito per fortuna ad attutire la caduta e nello stesso tempo ho perso equilibro. Non ho avuto per fortuna gravi conseguenze: una volta coricato ho sentito solo forti fitte alla spalla e nel frattempo mi hanno soccorso, nell’arco di pochi minuti è arrivata l'ambulanza che mi ha portato al pronto soccorso.

Chi è il Franco Rotunno di cui tutti parlano?

Il bidello della scuola Pellati, sono un semplice dipendente. Sono una persona molto altruista, quando posso aiuto sempre tutti. Sia io che mia figlia siamo inoltre volontari alla Croce Verde di Mombercelli (che lo ha prontamente omaggiato), abbiamo l'indole di aiutare sempre il prossimo. Io ho sempre cercato di aiutare tutti, sono sempre stato in prima linea.

Cosa significa per lei l’evento di ieri? Cosa bisognerebbe fare per evitare che si ripetano?

Io sono del parere che i giovani debbano imparare ad ascoltare i genitori e quello che dicono. Bisogna saper accettare anche i loro errori per non ripeterli nuovamente e poi tutte le cose benefiche per il ragazzo, il genitore fa di tutto per i propri figli, quindi penso che quello sia già un percorso buono per indirizzare questi ragazzi.

Che effetto le ha fatto essere stato citato in un post dell'account ufficiale di Matteo Salvini?

Sono orgoglioso di tutto questo e anche di tutti i complimenti che mi hanno fatto e le persone che mi conoscono. Il mio è stato un gesto da umano e da papà, lo rifarei un miliardo di volte. Purtroppo mi è già capitato di ritrovarmi in queste situazioni fornendo soccorso a incidenti stradali per esempio, alcuni non ce l’hanno fatta, mai mi scorderò quando un ragazzo mi è morto tra le braccia. Sono però consapevole di averci provato e di aver tentato di tutto pur di salvarlo.

Un appello per tutti i ragazzi in difficoltà che hanno pensato o provato qualcosa di simile?

Devi pensare che la vita è importante e che ci saranno sempre persone attorno a te che ti vorranno bene nonostante qualsiasi cosa. Per chi sta dall'altra parte come nel mio caso, cerca di fare il possibile e l'impossibile, nei limiti di quello che riesci a fare, chiaro devi pensare anche alla tua incolumità, ovviamente in momenti come quello non pensi a tutto ma alla persona in pericolo.

Lei è un uomo che alle 9.30 ha riportato lesioni salvando la ragazza, alle 11.30 è stato dimesso dall'ospedale e alle 12 è tornato al lavoro. Cosa l'ha spinta a tanto?