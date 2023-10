La stazione Stura sprofonda nel degrado: dopo le auto rubate, la giungle che copre i percorsi per disabili [VIDEO]

Una stazione “abbandonata al proprio destino”, con auto ferme da mesi e depredate, furti e vegetazione fuori controllo. E’ questo il biglietto da visita che si ritrova chi arriva o chi parte dalla stazione Stura. Una stazione non accessibile, perché una foresta di dubbia provenienza copre tutti i percorsi di accessibilità.

L’ultima segnalazione arriva da Silvio Magliano, capogruppo dei Moderati in Consiglio regionale, che ha portato la questione in aula per sollecitare un intervento da parte dell’Agenzia per la Mobilità piemontese.

“Nel piazzale di fronte alla Stazione Stura di Torino le linee di orientamento per le persone con disabilità ci sono, ma sono in diversi punti di fatto sommerse dalla vegetazione rigogliosa di arbusti alti quanto un essere umano adulto. Utilizzarle è impossibile e i rami costituiscono un pericolo”, afferma Magliano.

Le criticità però, come detto, sono molteplici e sono evidenti soprattutto nell'adiacente parcheggio gestito da Gtt, dove diverse sono le auto abbandonate e frequenti i furti. Qui le scale d’accesso ai binari risultano prive di scivoli.



La Regione ha glissato, affermando di non ritrovarsi del tutto nella ricostruzione di Magliano, nonostante sia testimoniata da video e foto. Ecco perché, fa sapere l’assessore ai Trasporti Marco Gabusi, da giugno sono in corso ispezioni mensili per i temi che riguardano le competenze regionali: la relazione arriverà a dicembre. Nel frattempo la stazione Stura continua ad affogare nel degrado più totale.