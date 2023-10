Campidoglio, parte la raccolta firme per contrastare la ZTL: “Cittadini come polli da spennare”

La scorsa settimana, il Consiglio della Circoscrizione 4 di Torino aveva approvato un ordine del giorno per l'istituzione di una zona a traffico limitato con telecamere all'interno di borgo Campidoglio, più precisamente nel quadrilatero compreso tra via San Rocchetto, via Balme, via Fiano e via Cibrario.

La raccolta firme

A esprimere immediatamente la propria contrarietà alla proposta era stata la Lega, che dopo le parole ha deciso di passare ai fatti promuovendo una raccolta firme per opporsi all'idea presentata dalla Giunta con il documento firmato dal presidente Alberto Re e dai coordinatori Marcello Badiali e Antonietta D'Orsi.

“ Cittadini come polli da spennare”

A intervenire nuovamente “a gamba tesa” è il capogruppo alla Quattro Carlo Emanuele Morando: “Nei prossimi giorni – ha dichiarato – ci troverete nei mercati e nei negozi del quartiere con i moduli. Contro chi vede sempre i cittadini come polli da spennare”.