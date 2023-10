Parella, l’Officina verde Tonolli alla ricerca di contadini per i suoi orti in cassone

Aspiranti contadini è arrivato il vostro momento: l' Officina Verde Tonolli , infatti, è alla ricerca di cittadini disposti a gestire per 2 anni gli orti in cassone presenti nel centro di via Valgioie 45, nel quartiere Parella a Torino.

I moduli disponibili all'Officina, luogo dedicato alla sensibilizzazione sulle tematiche ambientali e alla cura del verde dove operano diverse realtà associative in collaborazione tra loro e con la Circoscrizione 4, fanno parte del progetto "Orti in officina" e sono in totale 38: "Lo scopo - spiegano i promotori - è quello di scopo di incentivare la socializzazione, la condivisione di spazi e competenze e la sensibilizzazione alla cittadinanza attiva, sempre nell’ambito dell’educazione ambientale. Il progetto, sottolineando l’importanza dell’avvicinamento dei cittadini alla natura attraverso la condivisione di uno spazio verde e soprattutto di esperienze educative, intende valorizzare ancor più l’Officina verde Tonolli come fulcro dell’educazione ambientale sul territorio della Circoscrizione 4".