Torino mette in mostra il meglio del suo gusto per le costruzioni: alla Cavallerizza i premi In/Architettura 2023 [FOTO]

Una proposta di 108 progetti

Sono stati 108 i progetti candidati in Piemonte e Valle d’Aosta. Sono in tutto 16 i premi per opere realizzate negli ultimi 5 anni. Tra i riconoscimenti, quelli assegnati alla Carriera all'architetto Andrea Bruno per il Piemonte e all'architetto Giuseppe Nebbia per la Valle d'Aosta. Il Premio Bruno Zevi per la diffusione della cultura architettonica, sarà quest’anno assegnato a Giorgio de Silva per il libro Architettura nel Cinema (edizioni Lindau) e alla Fondazione Courmayeur, per aver intrapreso una complessa opera di ricerca e studio multidisciplinare sul sistema montagna attraverso l’«Osservatorio Laurent Ferretti».

