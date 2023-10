Diffusissima arriva anche in Borgo Campidoglio grazie al MAU: nel weekend inaugurano 3 mostre

Sarà un weekend denso di arte, quello di Borgo Campidoglio: nell'ambito della rassegna Diffusissima, infatti, il Museo d'Arte Urbana ha organizzato 3 mostre in 3 diversi spazi del quartiere.

Segnatelo!

La prima è “Segnatelo!” presso la galleria del MAU in via Rocciamelone 7/c, collettiva di calligrafia con performance in collaborazione con l'associazione Dal Segno alla Scrittura e con la curatela di Francesca Nigra ed Edoardo Di Mauro e l'allestimento di Alberto Garino.

Vertigini e non solo

La seconda è “Vertigini” presso lo Spazio Garino di via Rocciamenlone 1/i, personale di Yessica Alessandro curata da Alberto Garino e Silvia Carbotti. Infine, presso Segno Industriale di Michele Venisti in via Rocciamelone 7/d, è in programma l'esposizione di Norman Sgrò. Tutti i vernissage sono previsti dalle18.30 alle 21 di sabato 28 ottobre con degustazione vini a cura dell'enoteca Stuzzivino.