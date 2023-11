A San Salvario “l’ottobre della droga”: sequestrate centinaia di dosi di hashish nelle vie della movida

Centinaia di dosi di hashish nei nascondigli dei pusher a San Salvario e decine di dosi di cocaina rosa sono state sequestrate dai carabinieri durante una serie di controlli nel capoluogo e in provincia effettuati nei fine settimana del mese di ottobre, mirati alla prevenzione degli incidenti legati all'abuso di alcol e di droga.

I controlli anti droga

Le operazioni hanno permesso di scoprire i nascondigli della droga dei pusher di San Salvario. 104 grammi di hashish, centinaia di dosi pronte per essere vendute, trovati dai militari dell’Arma della Compagnia San Carlo, in collaborazione con il personale Nas e il nucleo cinofili di Volpiano, in strade e nascondigli nelle vicinanze di via Saluzzo e via Berthollet.

Primo sequestro a Torino di tusi, una droga chiamata anche cocaina rosa, anche se in realtà non ha nulla a che fare come la 'coca' trattandosi di un mix di chetamina e Mdma. A scoprirla durante una perquisizione, insieme ad altre dosi già confezionate di cocaina, hashish e marijuana, sono stati i carabinieri nel nucleo operativo che hanno arrestato un 46enne, nella zona di piazza Vittorio Veneto.

Controlli alla guida

Per la prevenzione specifica degli incidenti i carabinieri hanno concluso, per il momento, il progetto "Un soffio ti può salvare la vita", con la Fondazione Specchio dei tempi, e nella sua sedicesima tappa il progetto è stato in Largo Saluzzo, San Salvario, distribuendo duemila test monouso ai giovani partecipanti alla movida. Durante tutto il tour, sedici tappe nelle piazze della movida torinese, sono stati consegnati oltre 36.000 test monouso circa 5.600 etilotest. Questi test consentono ai giovani di valutare il proprio tasso alcolemico prima di mettersi alla guida. Durante questi servizi, sono stati controllati centinaia di soggetti e veicoli. Localizzate sette persone destinatarie di ordini di carcerazione.