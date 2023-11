Ivrea, il carcere “scoppia”: 36% in più di detenuti, il sindacato della penitenziaria preoccupato per la sicurezza

Ivrea, il carcere “scoppia”: 36% in più dei detenuti, il sindacato della penitenziaria preoccupato per la sicurezza

Un carcere sovraffollato e, per questo motivo, non sicuro. Da giorni il sindacato di polizia penitenziaria OSAPP denuncia la preoccupante e drammatica situazione del sovraffollamento della Casa Circondariale di Ivrea. Infatti, a fronte di una capienza stabilita di numero 195 detenuti, ad oggi, sono presenti numero 263 detenuti. In sostanza, il sovraffollamento si concretizza nel 36%.

“La carenza di spazi, dovuta al sovraffollamento potrebbe determinare una preoccupante situazione interna che ci si augura non sfoci in pericolosi conflitti proprio per la carenza di spazi nonostante l’impegno e lo sforzo di tutto il personale di polizia penitenziaria che da mesi e’ chiamato a svolgere carichi di lavoro esorbitanti e che allo stato non ha registrato sosta alcuna” spiegano.

“Davvero encomiabile lo sforzo quotidiano che è davvero tanto e professionale da parte del personale. Il vertici dell’amministrazione regionale sembra non considerare una tale grave situazione.di sovraffollamento (molte celle sono inagibili)” proseguono. “Chiediamo, pertanto, all’amministrazione comunale di Ivrea che si rechi in visita presso l’Istituto penitenziario eporediese, unitamente al garante dei detenuti al fine di appurare le condizioni di vivibilità della popolazione detenuta e il grave disagio in cui operano gli uomini e le donne della polizia penitenziaria nel penitenziario Eporediese”.