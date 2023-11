Nichelino, sarà Stefania De Luna a prendere il posto di Daniele Ghasghgaian in Consiglio comunale

Nichelino, Stefania De Luna prende il posto di Daniele Ghasghgaian in Consiglio comunale

Sarà Stefania De Luna la consigliera comunale che a Nichelino prenderà il posto di Daniele Ghasghgaian, dopo le dimissioni del praticante avvocato a seguito dello 'show' che lo aveva visto protagonista in tribunale nei giorni scorsi.

Esponente di "Emma sindaco"

Di professione commessa, la 52enne neo consigliera entra come prima esclusa della lista 'Nicola Emma Sindaco'. Ghashghaian, infatti, era entrato come esponente della forza civica legata al candidato del centrodestra, salvo poi cambiare formazione ed entrare prima nel gruppo misto e poi nei Comunisti, entrando così a far parte della maggioranza che sostiene Giampiero Tolardo.