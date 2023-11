Moncalieri, torna d'attualità il progetto di un ascensore che colleghi via Alfieri e Cavour con il centro storico

L'idea era nata già una dozzina di anni fa, ma poi era stata accantonata malgrado si fossero trovate anche le coperture economiche. Oggi a Moncalieri è tornata di attualità il progetto di un ascensore che colleghi via Alfieri e Cavour con il centro storico.

Rendere più facile l'accesso al centro

Una risposta anche rendere più semplice l'accesso al cuore pulsante della città, ora che è diventata ufficiale la decisione di chiudere alle auto h24 l'area di piazza Vittorio Emanuele, situazione che non è stata ben digerita dal commercianti della zona, già polemici in passato contro le decisioni che andavano in questo senso.

Il sindaco Paolo Montagna ha così deciso di accogliere la richiesta avanzata dalla minoranza di centrodestra, inserendo nel Dup (Documento unico di programmazione, ndr), la realizzazione nel 2024 di uno studio di fattibilità per capire “quanto costerebbe collegare in modalità servo assistita piazza Vittorio Emanuele con via Alfieri (lato parcheggio multipiano) e via Cavour (lato biblioteca)”.

Il progetto già pensato una dozzina di anni fa

Ed allora ecco tornare in auge, riveduto e corretto, il progetto che ipotizzava un ascensore di collegamento verso piazza Vittorio passando da vicolo Duch. Il primo passo sarà predisporre uno studio di fattibilità per verificare i costi e soprattutto vagliare tutte le ipotesi anche per difendere gli impianti dai rischi del maltempo.

Ma adesso che sembra essersi creato un asse tra maggioranza e opposizione sul tema, la strada appare finalmente in discesa.