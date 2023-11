Tragedia Heysel, Regione pronta a investire 100mila euro per un monumento alle 39 vittime

È ufficialmente partita la missione della Regione Piemonte per la realizzazione di un monumento per ricordare le 39 vittime della strage dell'Heysel, in stragrande maggioranza tifosi bianconeri, avvenuta il 29 maggio del 1985 prima della finale di Coppa dei Campioni tra la Juve e il Liverpool. L'annuncio dell'assessore Marrone

Ad annunciarlo è l'assessore regionale Maurizio Marrone, confermando l'intenzione della Giunta di portare al vaglio del Consiglio un'apposita variazione di bilancio: "Proporremo - ha spiegato - di inserire una nuova voce che preveda un investimento strutturale di 100mila euro in favore della Città di Torino per la sua realizzazione e manutenzione. Ringrazio le associazioni che si sono attivate per questo ricordo molto sentito da tutta la comunità e non solo dai tifosi bianconeri; sono sicuro di trovare anche la disponibilità del Comune". Beppe Franzo: "Tenere viva la memoria"

L'idea del monumento è arrivata dalle associazioni Quelli di Via Filadelfia e Familiari Vittime Heysel: l'obiettivo è quello di ottenere l'opera in tempo per una data simbolica, visto che il prossimo anno ricorreranno i 39 anni dalla strage: "Aspettiamo questo momento - ha sottolineato il presidente di "Quelli di via Filadelfia" Beppe Franzo - da troppi anni, finora c'è stata troppa latitanza nel ricordare le vittime di una tragedia non solo juventina ma anche nazionale. Nel corso del tempo abbiamo lavorato molto per tenere alta la memoria camminando uniti: siamo contenti di aver trovato le porte aperte da parte delle istituzioni". Un grande cuore per non dimenticare