Su il sipario per il 41° Torino Film Festival: questa sera l'inaugurazione alla Reggia di Venaria

Su il sipario per 41° Torino Film Festival: questa sera l'inaugurazione alla Reggia di Venaria

Si alza il sipario sulla 41^ edizione del Torino Film Festival, il secondo sotto la guida del direttore Steve della Casa che si appresta a lasciare il timone per l'edizione 2024 a Giulio Base.

La serata di inaugurazione con red carpet sarà nella cornice barocca della Reggia di Venaria questa sera alle ore 21.

Madrina dell'evento sarà Catrinel Marlon. L'attrice e regista durante il festival presenterà fuori concorso anche il suo ultimo lavoro, Girasoli, ambientato nell'Italia degli anni '60.

Ospite d’eccezione della serata sarà il maestro Pupi Avati che sabato 25 novembre alle ore 11 terrà inoltre una masterclass al Grattacielo Intesa Sanpaolo.

Accanto a lui sul palco si avvicenderanno Micaela Ramazzotti, Neri Marcorè, Lodo Guenzi. Per rendergli omaggio saranno inoltre proposti rari materiali d’archivio dei primissimi anni 60 provenienti delle Teche Rai.

In collaborazione con Club Silencio la serata proseguirà accompagnata dalla selezione musicale cinematic beat and groovy di Gambo, storico dj torinese fondatore di TUM e ideatore e direttore artistico del festival internazionale Jazz is Dead.

Gli appuntamenti da non perdere

La rassegna cinematografica si svolgerà dal 24 novembre al 2 dicembre. I luoghi in cui si svolgerà saranno come l'anno scorso il Cinema Massimo, il Cinema Greenwich Village, il Cinema Romano, il Cinema Centrale Arthouse, le Gallerie d’Italia, il Teatro Astra e il Grattacielo Intesa Sanpaolo. Si aggiunge quest'anno il Laboratorio Multimediale Guido Quazza.

Sono 181 i titoli presentati nella Selezione Ufficiale al 41 Torino Film Festival - di cui 128 lungometraggi, 13 mediometraggi, 40 cortometraggi, 59 anteprime mondiali, 10 anteprime internazionali, 3 anteprime europee e 68 anteprime italiane.

Oltre alle proiezioni dei film in concorso e fuori concorso, il festival si anima con eventi di approfondimento e incontri con i protagonisti di questa edizione.