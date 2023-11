Nichelino, prosegue la caccia all'uomo: ancora libero l'autore del ferimento del fratello

Prosegue senza soste, tra Nichelino e la cintura sud di Torino, la caccia dei carabinieri e delle forze dell'ordine all'uomo protagonista ieri sera del ferimento del fratello, al culmine di una lite in via Martiri.

La vittima operata nella notte alle Molinette

Inizialmente si era saputo solo che si trattava di un parente della vittima, poi dalle indagini è emerso che si trattava del fratello. Fratello coltello, verrebbe da dire, vista la ferita inferta al 55enne trovato a terra da un passante, che è stato veloce nel far accorrere subito i soccorsi.

Portato in ospedale alle Molinette, l'uomo è stato operato ieri in tarda serata per la ferita riportata all'addome e adesso si trova ricoverato nel reparto di chirurgia: precauzionalmente è ancora in prognosi riservata.

Prosegue la caccia all'uomo dei carabinieri

Il fratello adesso è ricercato per tentato omicidio e i carabinieri stanno setacciando ogni zona per riuscire ad assicurarlo alla giustizia: oltretutto, è un soggetto già noto alle forze dell'ordine per alcuni precedenti, per questo i militari sono invitati ad usare la massima cautela.