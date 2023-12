Controlli di caldaie e boiler nelle case Atc di Nichelino, ma si tratta di una truffa

Dopo i falsi carabinieri, i finti addetti dell'energia o del gas piuttosto che gli emissari di qualche banca, ecco i finti addetti Atc in cintura sud di Torino. L'ultimo caso è stato segnalato a Nichelino, in zona via Pracavallo, dove è stata riscontrata la presenza di falsi avvisi contenenti il logo e la presunta firma della direzione dell’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale in merito a controlli di “tutte le caldaie, boiler, tubi” e a verifiche di “eventuali manomissioni degli alloggi” da parte di personale con tesserino di riconoscimento.

Atc: nessun controllo in atto

L’Agenzia informa che non è in corso alcuna attività di questo tipo: si tratta, presumibilmente, di un tentativo di truffa che Atc provvederà a denunciare alle autorità competenti.

"Diffidare di tali comunicazioni"

Il finto comunicato è stato rinvenuto in alcuni condomìni di via Pracavallo a Nichelino, ma non è escluso che possa essere stato affisso anche altrove. Si invitano gli inquilini a diffidare di tali comunicazioni, verificando, in caso di dubbio, con il numero verde Atc l’effettiva programmazione di interventi manutentivi nel proprio stabile.