Teatro Marchesa: Barriera di Milano si racconta attraverso le arti e la memoria

Dopo il successo riscosso dallo spettacolo di Gianni Bissaca, dedicato alla storia di Barriera di Milano, si avvicina l’ultimo appuntamento previsto per il 2023 a Teatro Marchesa di Torino con il TeatroComunità: il convegno del 15 dicembre, evento speciale della programmazione artistica dell’Associazione Culturale Choròs, che sta scaldando la stagione animando e raccontando Barriera di Milano attraverso molteplici sguardi e proposte artistiche, dalla musica al teatro.

Da febbraio 2024 andranno in scena poi altri spettacoli e laboratori. “Instaurare un legame ben stretto col territorio e coinvolgere attivamente i cittadini e le cittadine - racconta Maria Grazia Agricola, Presidente dall’Associazione Choròs – è infatti da sempre uno dei valori cardini dei progetti della nostra Associazione, che nasce da un gruppo di persone (attrici, attori, danzatrici, danzatori, musiciste/i, artisti e operatori) che, da ormai dieci anni, lavorano a Teatro Marchesa all’interno di un contesto complesso come Barriera di Milano e Torino Nord: è proprio qui che si sviluppa il desiderio di trasformare un luogo, un territorio, a partire dalla propria urgenza artistica e teatrale”.

Il tema di un territorio che cambia e si trasforma insieme all’arte e al teatro sarà al centro delle riflessioni del Convegno “Generazioni in cammino” che il 15 dicembre riunirà rappresentanti di enti pubblici, artiste/i, docenti, giornalisti, addetti ai lavori, associazioni e compagnie teatrali a Teatro Marchesa. Ogni partecipante porterà con sé un racconto, a partire dalla propria esperienza artistica, professionale e politica, di Barriera o delle porzioni di mondo che ha attraversato, fino al viaggio di Teatro Marchesa e alle iniziative culturali e artistiche di Choròs, a cui è stato assegnato il riconoscimento, nel 2021 e nel 2023, di “Progetto Speciale” da parte del Ministero della Cultura.

Programma degli interventi

Intervento a cura del Sindaco della Città di Torino Stefano Lo Russo

Primo Gruppo:

Gianni Bissaca, attore: Estratti dallo spettacolo La Barriera

Paolo Morelli, giornalista: Barriera ad alta temperatura

Lorena Tadorni, curatrice d’arte: Barriera Corallina

Giulietta De Bernardi, attrice: Barriera, fame di teatro

Secondo Gruppo:

Benedetto Spagnuolo, Scuola Viotti: Da scuola di periferia a centro della comunità educante

Mauro Minozzi, Scuola Bodoni: Giovani sguardi del Bodoni Paravia, la scuola si affaccia sul territorio

Roberta Seno: Scuole Tecniche San Carlo: La formazione professionale in Barriera

Massimiliano De Serio, Piccolo Cinema Torino: Linea 50

Terzo Gruppo:

Daniela Re, portale Vivoinbarriera/Vivoinaurora: I gioielli nascosti di Barriera di Milano, un quartiere da scoprire, un quartiere da comunicare

Valerio Lomanto, presidente Circoscrizione 6: Un ragazzo di Barriera

Nadia Conticelli, consigliera comunale Torino: Barriera, un territorio per la cultura

Quarto Gruppo:

Leonardo Mancini, Università di Torino: Corporeità e relazione. Laboratorio di teatro itinerante a Barriera di Milano

Igor Piumetti, Università di Torino: Tre sorelle, l'esperienza di una lettura attiva palco e palco"

Caroline Kennedy-Pipe, University of Loughborough (UK): Vera Brittain's life in war

Una giornata di racconti su Barriera che rappresenteranno un continuum performativo con l’evento finale sostenuto dal Progetto Speciale del Ministero della Cultura-MIC.

ORE 19.30 (replica alle ore 20.45)

IO SONO (V)ERA

Da GENERAZIONE PERDUTA di Vera Brittain

ore 19,30

Performance teatrale

(Teatro Marchesa, Corso Vercelli 141)

“Io sono (V)era” un ulteriore sguardo sul testo di Vera Brittain.

"A partire dal processo sulla biografia in risonanza al testo presentato il 18 dicembre 2022, il 24 Marzo all’interno di Biennale Democrazia e il 23 Giugno 2023 abbiamo sentito l’urgenza di completare questo viaggio addentrandoci nel testo di Vera Brittain. Abbiamo cercato in profondità, grazie alla presenza di giovanissime attrici, il desiderio di fuga, di cambiamento, la consapevolezza dei sogni non raggiunti e gli accadimenti inaspettati che possono stravolgere una vita, che possono mutare i destini di una generazione. E soprattutto abbiamo cercato le risonanze, le somiglianze, le differenze che ci legano a Vera, che ce la fanno sentire così vicina, nonostante il tempo lontano. I suoi desideri, i suoi sogni, le sue illusioni, la sua disperazione e la sua speranza sono ancora qui dentro il nostro presente. Tutto questo ci pone di fronte alla consapevolezza che i cambiamenti storici possono sconvolgere le nostre vite, apparentemente al sicuro. Che il nostro rassicurante e, a volte privilegiato privato non è mai al sicuro. Che i diritti acquisiti sono da custodire con grande cura e che le guerre, da qualunque parte giungano, sono un flagello".



A cura di Maria Grazia Agricola con la collaborazione di Marianna Barbaro e Céline Schlotter. Contributi musicali di Costanza Diotima Bellugi. Disegno luci di Cristian Perria. Scenografie ideate da Cosimo Veneziano, con la curatela di Lorena Tadorni, e realizzate dagli/lle studenti/esse del corso di Scenografia delle Scuole Tecniche San Carlo. Assistenza alla drammaturgia Giulia Ruggiero

In scena e autori: Mariasole Acquaviva, Valentina Alberto, Marianna Barbaro, Marina Bergesio, Gabriella Inglese, Sara Pantaleoni, Angelica Paparella, Attilio Piglia, Céline Schlotter.