Chivasso: torna “Shopping ed aperitivo in musica”

Per tutto il periodo, ogni sabato pomeriggio a Chivasso puoi vivere un'esperienza piacevole con “Shopping ed aperitivo in musica”, lo urban podcast del Distretto Urbano del Commercio di Chivasso. Il centro storico sarà animato dai brani selezionati da ToRadio, dalle ore 16 alle 20, per accompagnare acquisti ed happy hour, dalla primavera all’autunno, sino al 28 settembre.

L’iniziativa è promossa dall’Assessorato al Commercio della Città di Chivasso, dal DUC di Chivasso e da Ascom Confcommercio Chivasso.

Tra le iniziative e gli eventi organizzati, segnaliamo, in particolare questi due:

Gioielleria, oreficeria e orologeria

Appuntamento da Rocca Gioielli in Via Torino 48/B per la nuova apertura, che oltre a gioielli e orologi delle migliori marche, è concessionario ufficiale PANDORA e KIDULT

