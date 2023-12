Appartamento va a fuoco in corso San Maurizio: evacuato un intero palazzo

Un grosso incendio è divampato questa sera poco dopo le 22 in un appartamento al settimo e ultimo piano del palazzo in corso San Maurizio 20, a Torino, nel tratto tra via Sant'Ottavio e via Montebello.

Le fiamme hanno avvolto l'intero appartamento facendo alzare un fumo nero visibile da tutta la zona. Paura in strada dove si è ritrovata una folla di curiosi.

Tutti i residenti del palazzo sono stati fatti evacuare per precauzione. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.

Al momento è impossibile stabilire se ci siano state vittime o feriti, o se ci siano dispersi. Ma sono state fatte arrivare anche due ambulanze per intervenire in caso di bisogno.