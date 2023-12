Ora a Torino è davvero Natale: acceso lo spettacolo di luci e suoni che racconta l'inverno di Vivaldi, Piazzolla e Caikovskij [FOTO]

Da oggi a Torino è ancora più Natale. Si è infatti acceso - nel salotto di Piazza San Carlo - “Città Fantastica. Favole d’inverno”, la seconda edizione del progetto della Città di Torino che mescola musiche, figure, forme e colori nel cuore della metropoli. "La città è vestita a festa, ed è davvero bellissimo vedere torinesi e turisti passeggiare per le strade e per le piazze, piene di un'atmosfera unica", dice il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo. "Il salotto della nostra città, si trasforma in un vero e proprio teatro".

L’iniziativa è realizzata da Fondazione per la Cultura Torino in collaborazione con 24 ORE Cultura, main partner Intesa Sanpaolo, con il contributo di Fondazione CRT e il supporto di Xori Group e Nova Coop. “Lo scorso anno, la prima edizione del progetto di videomapping ha trasformato la facciata ovest di piazza San Carlo in un enorme schermo sul quale i personaggi della storia italiana si alternavano alle opere dei nostri musei, in un racconto dedicato alla città tra Ottocento e Novecento - ha detto nei giorni scorsi Rosanna Purchia, assessora alla Cultura della Città di Torino -. Un incontro tra cultura e innovazione che quest’anno si rinnova in maniera ancora più spettacolare e immersiva, estendendosi a ben tre lati della piazza".