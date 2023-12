A Torino da stasera clochard e famiglie in difficoltà accolti nell'ex Buon Pastore per l'inverno

A Torino un nuovo sito di accoglienza per i clochard e chi è senza una casa. A partire da stasera sarà aperto, nell’ambito del piano inverno, l’ex Buon Pastore palazzina C, in corso Regina Margherita 153. Una nuova struttura che offre accoglienza temporanea alle persone senza dimora, ai minori stranieri non accompagnati e ai nuclei familiari in attesa di ricollocazione.

Aperto sino al 30 aprile 2024