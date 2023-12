Vanchiglia, spazi ricreativi e un centro per le donne over 65 vittime di violenza nell'ex commissariato

All'angolo tra corso Farini e via Manin, al confine tra i quartieri Vanchiglia e Vanchiglietta, c'è un'ex commissariato di polizia abbandonato da circa 20 anni. Attraverso un'interpellanza al sindaco di Torino Stefano Lo Russo presentata dalla maggioranza di centrosinistra e approvata, la Circoscrizione 7 ne ha chiesto la riqualificazione. La palazzina di 1.612 metri quadrati è di proprietà del Demanio: messa in vendita nel 2019, finora non ha ricevuto offerte per l'acquisizione.

Spazi ricreativi

La prima proposta, da parte della Circoscrizione, è quella di creare spazi ricreativi aperti alla cittadinanza e in particolar modo agli anziani: "Riteniamo opportuno - sottolinea il capogruppo PD Giuseppe Cammarata - valutare la possibilità di destinare alcuni locali per attività destinate alla popolazione over 65, visto che il quartiere è sprovvisto di un centro d'incontro".

Un centro per le donne vittime di violenza

Grazie a un emendamento presentato dalla consigliera della Lega Daniela Rodia e approvato, inoltre, si propone anche la realizzazione di un centro per le donne over 65 vittime di violenza : "Abbiamo appreso - spiega - che questa fascia d'età non può accedere al protocollo per entrare nelle case rifugio: siamo orgogliosi di aver risposto concretamente a un appello fatto dal direttore del pronto soccorso del Giovanni Bosco e concordi nel dedicare lo stabile al Maresciallo Rosario Berardi; Ci auguriamo che la Città si attivi concretamente sul tema e risponda a questa lacuna politica".

Accordo totale

L'idea è stata accolta favorevolmente dalla maggioranza: "Sappiamo - aggiunge Cammarata - che è in corso una co-progettazione tra Comune e l'Associazione Quore per la realizzazione di spazi dedicati contro la violenza di genere". "La giusta mixitè - commenta infine il presidente della Sette Luca Deri - all'interno di quello spazio può essere un valore aggiunto per tutto il quartiere".