Moncalieri chiude l'anno con due nuovi dirigenti e l'assunzione di 15 dipendenti

Archiviata la lunga parentesi del coronavirus, che ha stravolto la vita di tutti e cambiato anche i piani delle pubbliche amministrazioni, a Moncalieri il 2023 che va in archivio ha significato anche portare in dote due nuovi dirigenti e quindici dipendenti comunali.

Arrivano D'Acri e Toscano

Il sindaco Paolo Montagna lo ha anche ricordato nel festa degli auguri di Natale tornata a distanza di quattro anni dalla sua ultima edizione, nel 2019, ultimo anno pre Covid. Si è chiusa per la seconda volta l’era di Roberto Biancato, che ha preso servizio presso l’Agenzia Piemonte Lavoro diretta da Federica Deyme, anche lei con un passato a Moncalieri: al suo posto da Beinasco arriva Marco D’Acri, dove era a capo dei servizi finanziari.

Altra novità riguarda il settore Lavori Pubblici: in sostituzione di Michele De Marco arriva Paolo Toscano, Direttore del Cit, il Consorzio Intercomunale Torinese, ente di cui fa parte anche la città di Moncalieri.

Nuovi agenti e funzionari

Forze nuove e fresche arrivano per far ripartire con ancora maggiore slancio la macchina comunale grazie alle 15 assunzioni programmate dall’Amministrazione. I nuovi assunti in primis andranno a rimpolpare il corpo di Polizia Municipale, che nelle ultime settimane ha avviato il trasloco della sede nei nuovi locali di strada Revigliasco 5 bis: sono quattro vigili, di cui tre agenti ed un commissario.

La macchina comunale accoglie anche un informatico e quattro funzionari amministrativi che verranno spalmati sui seguenti servizi: personale, politiche sociali, ambiente e servizi di comunità. A completare il quadro tre funzionari tecnici (due dei quali amministrativi), un impiegato destinato al settore finanziario) e due geometri, che andranno a rimpinguare la squadra delle aree tecniche di Palazzo civico.