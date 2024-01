Aumento dei biglietti bus: da lunedì cambio dei vecchi biglietti in 11 tabaccherie ed edicole di Torino

Lo scorso 1° ottobre sono scattati gli aumenti dei biglietti singoli per viaggiare sui bus, tram e metropolitana di Torino. Il biglietto City digitale - valido per 100 minuti e un viaggio - è passato da 1.70 a 1.90 euro, mentre il costo è di 2 euro per quello cartaceo.

Rimborso dei cartacei

Sono però molti i torinesi che in questi mesi hanno scoperto di avere nei cassetti, portafogli e tasche dei vecchi biglietti e ora si chiedono come fare per ottenere un rimborso. Da lunedì, come annuncia l’assessore alla Mobilità Chiara Foglietta con un post su Facebook, “sarà possibile cambiare i vecchi biglietti (City100) per bus e metro cartacei anche presso alcune rivendite dislocate sul territorio cittadino”.

La mappa delle rivendite

Gtt amplia così la modalità di cambio ticket: da inizio novembre la procedura era infatti attiva presso i Centri di Servizi al Cliente. Foglietta, anche su sollecitazioni delle consigliere del Pd e Sinistra Ecologista Nadia Conticelli ed Alice Ravinale, ha portato la richiesta all’azienda di corso Turati.

Dopo il confronto, sono state individuate undici rivendite dove dal 15 gennaio sarà possibile infatti sostituire con titoli di viaggio di valore uguale o superiore i vecchi biglietti “City 100”, fino a un massimo di 20. Le attività dove sarà possibile cambiare i ticket sono: tabaccheria di corso Regina Margherita, 122/B; tabaccheria di via San Donato, 64; edicola di corso Duca Abruzzi 35; edicola di via Dandolo 4; tabaccheria nell’ipermercato di corso Romania; tabaccheria di via San Pio V, 2h; tabaccheria P. Arnaldo da Brescia 37; edicola di corso Montecucco 86; bar Tabacchi di via Monginevro 115; edicola di via Pergolesi 74; tabaccheria di via Nizza 380.

C'è tempo fino al 31 marzo

Le rivendite sono distribuite su tutta Torino ed il numero è destinato ad aumentare. Restano comunque invariate le modalità per la sostituzione dei carnet cartacei (chip on paper) presso gli uffici GTT e dei vecchi titoli acquistati con app TO Move (City, Daily, MultiCity e MultiDaily).

Per tutti il termine per la sostituzione dei titoli è il 31 marzo 2024.