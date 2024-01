“Via francigena for all”: per le strutture turistiche di Valle di Susa e Canavese ultimi giorni per aderire al progetto

Ultimi giorni per segnalare la propria adesione a "Via francigena for all".

Il progetto “Via Francigena for all” intende valorizzare e rendere questo antico itinerario del Piemonte un’esperienza di turismo sempre più inclusivo, da una parte migliorandone l’accessibilità, dall’altra coinvolgendo persone con disabilità in esperienze formative on the job.

Ne è capofila Regione Piemonte, per la parte relativa ai tirocini supportata da Agenzia Piemonte Lavoro, l’ente strumentale che coordina i Centri per l’impiego.

In concreto, le imprese dei settori turistico, ricettivo e alberghiero che hanno sede lungo i tratti del Canavese e della Valle di Susa della Via francigena e nei territori limitrofi possono manifestare la propria disponibilità a ospitare tirocini extracurriculari rivolti a persone con disabilità, iscritte alle liste di collocamento mirato del Piemonte.

I tirocini, della durata massima di sei mesi, prevedono infatti che l’indennità di partecipazione (750 euro al mese full time, 450 euro part time), la copertura Inail e l’assistenza amministrativa siano finanziati dal progetto stesso (l’estensione della copertura assicurativa RC è invece a carico dell’impresa).

Da parte loro, le strutture ospitanti dovranno garantire un tutor che affianchi la persona che svolge il tirocinio, per accompagnarla in questa esperienza di formazione all’interno di un contesto lavorativo. Avranno quindi la possibilità di conoscere meglio e formare una risorsa che successivamente potrebbero inserire nel loro organico, al contempo comunicando di sé l’immagine positiva di impresa attenta ai valori dell’inclusione.

Cos’è il tirocinio extracurriculare

È un percorso formativo che non si configura come rapporto di lavoro. Nell’ambito del progetto “Via francigena for all” rappresenta un’opportunità per approfondire on the job specifiche competenze nel settore turistico ricettivo.

CONTATTI

Per il territorio della Valle di Susa: tirocini.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it

Per il Canavesano tirocini.cpi.ivrea@agenziapiemontelavoro.it

Per info: tirocini@agenziapiemontelavoro.it