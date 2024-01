Da Torino si torna a Caselle in treno: sabato il via alle corse, domani l'inaugurazione con Matteo Salvini

Conto alla rovescia: da sabato 20 gennaio ritorna il collegamento via treno da Torino a Caselle . Serviranno trenta minuti e un biglietto da 3 euro e 60 per raggiungere l'aeroporto dal capoluogo piemontese, con collegamenti anche diretti verso altre province, a partire da quella di Cuneo. Nella giornata di domani, venerdì 19, per il viaggio "inaugurale" è annunciata la presenza anche del ministro dei Trasporti, Matteo Salvini , che analizzerà anche lo stato dell'arte della metro2. Saranno 58 i collegamenti quotidiani, da lunedì a venerdì, andata e ritorno. Anche se in tanti hanno già notato come ci sia una fascia di "buco" durante il mattino, dalle 9,17 alle 11,47 (da Torino Lingotto) e da Ciriè (9,51 - 12,21). Il sabato, invece, il totale treni in entrambe le direzioni sale a 62 mentre, anche in considerazione della minore mobilità pendolare, saranno 36 i treni in circolazione la domenica e i festivi. Il servizio ferroviario sarà attivo dalle 5 del mattino alle 23. Il primo arrivo all’Aeroporto è alle 5.29, l'ultima partenza da Caselle Aeroporto alle 22.28.

Sotto le insegne della Sfm4: da Bra, Alba e Fossano

Cambia anche la Ciriè-Germagnano

Nei giorni feriali il servizio ferroviario sarà completato da un servizio bus che garantirà un collegamento ogni 30 minuti tra Ciriè e Germagnano e ogni ora tra Ciriè e Ceres. I collegamenti sono in coincidenza a Ciriè con i treni da e per Torino. Tutto ciò in via transitoria, nell’attesa che durante il 2024 i lavori di adeguamento e messa a norma della linea tra Cirie’ e Ceres consenta l’utilizzo esclusivo del treno.

"La ferrovia Torino-Ceres riparte, il treno però deve arrivare al più presto a Ceres. Da domani arriverà solo fino a Germagnano. Raccolgo con favore l'impegno per la tratta montana della storica linea, tra le prime attivate in italia nel Novecento, da parte dell'Assessore regionale Marco Gabusi e del Presidente Alberto Cirio, oltre che dell'Agenzia regionale per la Mobilità con Trenitalia. L'arrivo a Ceres è fondamentale per i pendolari che lavorano e studiano, e anche per i turisti che vogliono salire verso le Valli di Lanzo", sottolinea il presidente di Uncem Marco Bussone.