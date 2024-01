In via Madama Cristina tutto pronto per il Carnevale.



Venerdì 16 febbraio dalle ore 16 alle 19 pianoforti in strada, trampolieri in costume e clown giocolieri mascherati animeranno l’intero quartiere.

L’evento Animazione Carnevalesca è organizzato per la prima volta dall’associazione dei Commercianti Madama Cristina.

A rendere la festa ancora più carnevalesca non mancherà la distribuzione gratuita di caramelle e cioccolatini.