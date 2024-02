Askatasuna, Lo Russo risponde a Piantedosi: "Prima di commentare gli atti, andrebbero letti. Posto condizioni precise"

Il sindaco Stefano Lo Russo entra a gamba tesa nelle polemiche scatenate ieri sul caso Askatasun a. "Io vorrei che gli atti della giunta, prima di essere commentati, fossero perlomeno letti. In ogni caso siamo disponibili a fornire tutti i chiarimenti del caso. Per altro in tutti questi mesi di preparazione, la Città ha sempre informato passo passo il prefetto e la procura".

"Io sono personalmente disponibile a incontrare i rappresentanti sindacali delle forze di polizia per ascoltare le loro posizioni e per spiegare tutte le fasi del percorso che abbiamo intrapreso".

Insomma, per Lo Russo non si tratta di una delibera arrivata all'improvviso e fatta calare dall'alto, ma il risultato di un percorso "attento e condiviso".

Quanto alle critiche dell'opposizione e al comunicato di Askatasuna di ieri, dove gli occupanti annuncia a o di non voler comunque rinunciare alle loro azioni e alle loro battaglie, il sindaco chiarisce: "Il percorso che abbiamo definito è molto chiaro e per poter essere avviato servono due condizioni indispensabili: la prima è che l'immobile venga liberato e consegnato alla Città libero da persone. La seconda è che all'interno dell'immobile non vengano messe in atto attività che possano mettere in pericolo l'incolumità delle persone".